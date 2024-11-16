俳優三浦健人（28）が16日、東京・シネマート新宿で行われた映画「他人は地獄だ」（児玉和土監督）公開記念舞台あいさつに出席した。韓国のウェブ漫画原作のサスペンスホラー作。作中で努力した点について「気持ち悪く見られたいシーンがあって、そのために10キロ減量しようと思ってジムに行っていましたね」と振り返り、これには共演した主演のWATWING八村倫太郎も「確かに気持ち悪かったですね」と笑顔で応じた。「悪夢のシェア