2025年1月の岐阜県知事選で、共産党などは11月16日、女性団体幹部を擁立すると発表しました。自民党は立憲などと相乗りで元官僚を推薦する方針で、一騎打ちの構図が固まりました。共産党岐阜県委員会などでつくる市民団体は16日に会見し、「新日本婦人の会」県本部副会長の和田玲子さん(64)を知事選に擁立すると発表しました。和田氏：「県民の命や暮らしを守る県政に転換していくため戦いたい」自民党岐阜県連は、選挙対策