公明党の斉藤鉄夫新代表が核兵器禁止条約の締約国会議へのオブザーバー参加に意欲をみせました。 新代表選出後初めて広島を訪れた公明党の斉藤鉄夫代表は、原爆慰霊碑に献花し犠牲者に核廃絶への決意を報告しました。 また核兵器禁止条約の締約国会議へのオブザーバー参加について「核保有国と非保有国の橋渡し役を負うべき」とし、政府への働きかけに意欲をみせました。 公明党・斉藤鉄夫代表「唯一の