記者会見で岐阜県知事選に向けた意気込みを語る和田玲子氏＝16日午後、岐阜市共産党岐阜県委員会などでつくる「県民が主人公の岐阜県政をつくる会」は16日、任期満了に伴う同県知事選（来年1月9日告示、26日投開票）に産業カウンセラーの新人和田玲子氏（64）を擁立すると発表した。無所属で出馬し、共産が推薦する。岐阜市で記者会見した和田氏は「県民の命や暮らしを守る県政に変えていくため戦いたい」と意気込みを語った。