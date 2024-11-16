大相撲九州場所７日目（１６日・福岡国際センター）――大関豊昇龍と平幕阿武剋に土がつき、勝ちっ放しが消えた。豊昇龍は阿炎の引き落としにバッタリと手をつき、初日からの連勝が６でストップ。前日２敗目を喫した大関大の里は宇良を冷静に押し出し、連敗せず５勝。大関琴桜は熱海富士を退け６勝目を挙げた。関脇霧島は小結正代を寄り切り、ともに２勝５敗。関脇大栄翔は平戸海との激しい一番をはたき込みで制して４勝