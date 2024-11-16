三笠宮妃百合子さまのご遺体を納棺する儀式が行われ、多くの皇族が立ち会われました。一般の納棺にあたる「御舟入」は、16日午後5時から赤坂御用地の中にある三笠宮邸で行われ、これに先立ち天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻が三笠宮邸を訪れて、お別れのあいさつをされました。「御舟入」には喪主を務める孫の彬子さまら4人の皇族が参列しました。ご遺体に別れを告げる「拝訣」には、秋篠宮ご一家や愛子さまらが加わり、別れを