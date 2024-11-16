俳優野村周平（31）が16日、TBS系「王様のブランチ」（土曜午前9時半）に出演。黒髪ロングの風貌にSNS上では驚きの声があがった。野村は舞台「ヴェニスの商人」で共演する佐久間由衣とともに同番組の人気コーナー「買い物の達人」に出演。原宿で映えスイーツを堪能し、その後は佐久間のリクエストに応え、文房具などを購入した。サラサラの黒髪ロングヘアに口や顎にひげをたくわえ、真っ黒なサングラスをつけて登場した野村の姿に