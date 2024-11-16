日置市の南九州西回り自動車道で16日昼すぎ、乗用車の単独事故がありました。 復旧作業のため、市来ICと伊集院ICの間は午後4時すぎから上下線ともに通行止めとなっていましたが、ネクスコ西日本によりますと、午後5時すぎ、規制は解除されました。 ・ ・ ・