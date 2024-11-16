神奈川県山北町で、見頃を迎えた紅葉を楽しみながらしし鍋を食べる「西丹沢もみじ祭」が開かれました。毎年、紅葉が見頃となるこの時期に開かれていて、1つの鍋を10人単位で囲みながら食べることから、「千人鍋」とも言われています。参加した人たちは、目と舌で深まりゆく秋を楽しんでいました。