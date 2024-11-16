東京国際大駅伝部監督の横溝三郎（よこみぞ・さぶろう）さんが１４日、肝臓がんで死去した。８４歳だった。神奈川県出身。中大時代の１９５９〜６２年に４年連続箱根駅伝を走っていずれも総合優勝に導き、史上最長の６連覇（５９〜６４年）に貢献した。６４年東京五輪に３０００メートル障害で出場。現役引退後は松下通信（現パナソニック）女子陸上部監督などを歴任し、「ミスター駅伝」としてテレビ解説でも活躍。２０１１年