ブルー戦でドリブルするハッスルの河村＝サウスヘイブン（NBAE・ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBA下部のGリーグは15日、各地で行われ、ハッスルの河村勇輝は本拠地ミシシッピ州サウスヘイブンでのブルー戦に先発してGリーグに初出場し、29分44秒プレーして7得点、10アシスト、4リバウンドをマークした。試合は121―132で敗れた。マッドアンツの富永啓生はホームのインディアナ州インディアナポリスでのウルブズ戦で