女優の古村比呂が14日に自身のアメブロを更新。突然胸や背中に痛みが出て驚いたことを明かした。【映像】抗がん剤治療で脱毛後の古村比呂この日、古村は「この頃の私チョッと立ったりチョッと後ろを向いたりと動きを変えただけで胸や背中にギクッとする痛みが訪れる時が」と症状を明かし「突然だから私もびっくりしちゃう 体に良くない」とコメント。「『さてと』や『よっこいしょ』と体に声掛けして動く癖をつけようかなぁ」