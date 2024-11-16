交際相手の女ら2人が強盗などの容疑で再逮捕されました。10月、北海道・江別市で大学生の長谷知哉さんが暴行を受け死亡し、交際相手の八木原亜麻容疑者ら6人が逮捕されました。この事件で警察は16日、八木原容疑者と友人の川村葉音容疑者が「金払え」などと長谷さんを脅し、キャッシュカードを奪った上、現金12万7000円を引き出し盗んだなどとして、強盗や詐欺など4つの容疑で再逮捕しました。警察は残る4人も再逮捕する方針です。