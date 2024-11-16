JR九州が筑肥線 筑前前原駅〜虹ノ松原駅間の100周年を記念し、50系客車を使用したオリジナルツアーを企画しました。出発日は2024年12月7日(土)の日帰りツアー。佐賀駅から唐津車両センターへ直接乗り入れ、筑前前原駅や筑前深江駅を経て、17:46頃に佐賀駅へ戻る行程です。唐津車両センターでは「Let’s Go!トレインフェスタ in 西唐津〜筑肥線開業100周年〜」が開催されており、ツアー参加者限定特典として、305系・303系・103系国