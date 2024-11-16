16日午後、愛知県岡崎市の住宅で火事があり、現在消防が、被害状況などを詳しく調べています。 【写真を見る】激しく白煙が…住宅で火事両隣の家にも延焼火は約2時間後に消し止められる愛知・岡崎市 警察などによりますと、16日午後1時半ごろ、岡崎市柱町東荒子の天野明さん（79）の住宅で、火事を目撃した通行人から消防に通報がありました。消防車や消防団の車両など15台が出て、火はおよそ2時間後に消し止められました