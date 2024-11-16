株式会社ベガコーポレーションは11月11日、理想のお部屋をコーディネートできる無料アプリ「おくROOM」をiOSでリリースしました。引っ越しや模様替えなどに便利なこのアプリですが、その一方で「創作にも使えるのではないか！？」という考えがふと頭をよぎります。趣味と仕事の両方で小説執筆経験のある筆者が、実際にアプリをインストールしてその可能性を確かめてみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】