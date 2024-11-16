スマートフォンアクセサリーなどを手がけるPGA（横浜市）は、「Premium Style」ブランドから、ディズニーキャラクターデザインのiPhone 16シリーズ向けケースを、2024年11月15日に全国の家電量販店および同社直販サイト「Premium Style Store」などで発売した。ミッキーマウス、ティンカー・ベルやスティッチ、プーさんの全4種いずれも、アップルの磁気技術「MagSafe」対応のアクセサリーを簡単に装着できるという。背面は衝撃に強