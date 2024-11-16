横浜Mに敗れ、肩を落とすGK川島（左端）ら磐田イレブン＝ヤマハ明治安田J1第29節第5日（16日・ヤマハスタジアム＝1試合）8月の台風により未消化だった一戦で、J2降格圏の18位磐田が横浜Mに3―4で競り負けた。終盤にジャーメインの2ゴールで追い上げたものの3連敗で勝ち点35から伸ばせず、残留圏の17位柏とは5差のまま。アンデルソンロペスが3得点した横浜Mは勝ち点49で9位に浮上した。