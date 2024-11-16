あすの天気です。太平洋側は日中、晴れ間もありますが、全国的に雲が広がりやすいでしょう。北海道や北陸で次第に雨となり、夜は北海道で雪に変わる所がありそうです。沖縄は雨や雷雨となる見込みです。気温です。日中の気温はきょうと同じか、やや高い所が多いでしょう。ただ、北日本は次第に北風に代わり、夜は朝より冷え込みが強まりそうです。週間予報です。来週前半は上空の寒気が流れ込み、厳しい寒さとなるでしょう。東京も