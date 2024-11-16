若者の失業率が高止まりするなど、厳しい就職事情を抱える中国ですが、こうしたなかで、いま、日本企業への注目が高まっています。記者「こちらの会場ですが、多くの方が面接を受けています。緊張感が漂っています」きょう、北京で開かれた日本企業を中心とした就職面接会。商社やコンビニ大手など9社が参加し、およそ340人の中国人学生らの面接を行いました。経済成長が鈍化する中国では、若者の失業率が18%前後で推移するなど、