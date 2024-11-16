遊撃は源田が先発、紅林が三塁を務める野球日本代表「侍ジャパン」は16日、台湾・台北ドームで行われる「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」グループB、チャイニーズ・タイペイ戦のスタメンを発表した。先発は才木浩人投手（阪神）が務める。清宮幸太郎内野手（日本ハム）が外れ、佐野恵太外野手（DeNA）が「5番・指名打者」で先発する。清宮は豪州、韓国戦でスタメン出場。しかし、韓国戦では代打を送られ、佐野が出