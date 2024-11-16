菊池雄星に6球団注目、ESPN報道米大リーグ・アストロズからフリーエージェント（FA）になった菊池雄星投手に対し、複数球団が獲得に興味を示している。米スポーツ専門局「ESPN」は「ジェフ・パッサンの2024-25年MLBオフシーズンのプレビュー、諜報、最新情報」との見出しで記事を掲載。同局のパッサン記者が各球団で移籍が見込まれる選手の動向を紹介している。記事の中で「ユウセイ・キクチ、左投げの先発投手」と名前が挙が