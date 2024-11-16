栗山千明×土屋太鳳 俳優の栗山千明と土屋太鳳が、『八犬伝』（全国劇場で公開中）に出演。栗山千明は闇を司る八犬士最大の敵・玉梓、土屋太鳳は里見家の姫・伏姫を演じる。日本のファンタジー小説の原点と称えられる「南総里見八犬伝」。 伝説的な古典小説の作者・滝沢馬琴の執筆への情熱を、葛飾北斎との交流を交えて壮大な構成で現代に蘇らせたのが、山田風太郎の「八犬伝 上・下」。今回、この山田風太郎の傑作