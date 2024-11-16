◆大相撲九州場所７日目（１６日、福岡国際センター）大関・豊昇龍（立浪）は、東前頭３枚目・阿炎（錣山）に敗れて７日目に土がついた。やや立ち遅れた大関は、相手ののど輪にのけぞり、前に出ようとしたところを引き落とされた。同じく初日から６連勝中だった東前頭１５枚目・阿武剋（阿武松）も、西前頭１６枚目・尊富士（伊勢ケ浜）に寄り切られて初黒星。７日目に無敗力士が消えた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭３