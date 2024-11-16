お笑いコンビ「ずん」飯尾和樹（55）が、16日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）に出演し、お笑いコンビ「キャイ〜ン」ウド鈴木（54）から芸人引退を告げられた思い出を明かした。相方やパートナーからの13文字の短い手紙をヒントに、思い出の地を探す「一筆啓上部」の2週連続企画に出演。思いを伝える相手として、ウドに選ばれたのが、同じ事務所の同期で34年の付き合いがある親友・飯尾だった。「あの時は本