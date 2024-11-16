国民民主党の玉木雄一郎代表（55）が、元グラビアアイドルの小泉みゆき（39）と不倫関係にあると「SmartFLASH」で報じられた問題。「週刊文春」の取材では、小泉が以前から国会で“玉木親衛隊長”といえるような言動を繰り返していたことが判明した。【写真】「傍聴席で玉木氏をヤジった相手を指さし…」露出度の高いコスプレ姿の小泉氏衆院選での躍進後に国民民主党を襲った突然の不倫報道。玉木氏には脇の甘さがあったと、取