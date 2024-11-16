ボーイズグループリアリティサバイバル番組『Re:Born』第8話にて、日本でチャートインした経歴を持つAIMERSが苦悩を語った。【映像】オリコンチャート2位になったK-POPアイドルの当時の映像『Re:Born』は、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』『SHOW ME THE MONEY』を手がけた日韓トップクラスの制作陣が集結し、K-POPボーイズグループ12組が日本デビューをかけて真剣勝負を繰り広げる番組。AIMERS、BeMAX、BXB、DIGNITY、DKB、DXMO