ノルディックスキー・ジャンプの高梨沙羅が１５日、ＳＮＳを更新。家をリフォームすることを明かした。インスタグラムで「家をリフォームするにあたり、インテリアデザインをＢｏＣｏｎｃｅｐｔさんに相談させて頂きました。」とデンマーク発の人気インテリアブランド「ＢｏＣｏｎｃｅｐｔ」のショールームか店を訪れている写真をアップ。「海外のお洒落なホテルや雑誌などでよく目にしていたので、今回この様な機会を頂けて