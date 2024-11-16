JALペイメント・ポートは、「JAL NEOBANK」の新規口座開設キャンペーンを11月15日から2025年1月15日まで開催する。新規口座開設の上、キャンペーン期間中に1回2万円以上入金した人に1,500マイルを付与する。積算は2025年2月末ごろを予定している。さらに、円普通預金残高が100万円以上かつ、翌月5日までの毎日の円普通預金最終残高が10万円以上で、常設プログラムマイルを5倍とする。積算は取引月の翌々月。過去にJAL NEOBANKの口