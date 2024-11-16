◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２１次リーグＢ組台湾―日本（１６日・台北ドーム）侍ジャパンの１次リーグ（Ｌ）台湾戦のスタメンが発表された。ともに２連勝中同士の一戦。試合は１９時開始予定。日本のスタメンは以下の通り。１番・左翼桑原（ＤｅＮＡ）２番・二塁小園（広島）３番・中堅辰己（楽天）４番・右翼森下（阪神）５番・ＤＨ佐野（ＤｅＮＡ）６番・一塁牧（