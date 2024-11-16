◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第３日（１６日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７０４２ヤード、パー７１）４打差２位で出た２０１４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、１ボギーの６８で回り通算１３アンダーで、トップと７打差の３位に後退した。米下部ツアー３勝のマックス・マクグリービー（米国）が６５と伸ばし、２０アンダーで単独首位を守った。松山は降り続いた雨に髪の毛を濡らしなが