◇大相撲九州場所7日目（2024年11月16日福岡国際センター）大相撲九州場所は16日、福岡国際センターで7日目の取組が行われた。初日から負けなしの大関・豊昇龍（25＝立浪部屋）は東前頭3枚目・阿炎（30＝錣山部屋）と対決。引き落とされ、初黒星を喫した。結びの一番では、大関・琴桜が西前頭3枚目・熱海富士と対戦。上手投げで勝利し、1敗をキープした。新大関・大の里は西前頭2枚目・宇良を押し出し、5勝2敗とした。