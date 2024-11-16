三笠宮妃百合子さまの逝去から一夜明け、葬儀の一部が始まっています。赤坂御用地前から中継です。記者「現在、三笠宮邸では皇族方が百合子さまに最後の別れを告げられています」皇室最高齢の101歳で、きのう逝去された百合子さまの葬儀ですが、一般の納棺にあたる「御舟入」と、ご遺体と対面して最後のお別れを告げる「拝訣」を前に午後3時半ごろ、天皇皇后両陛下が三笠宮邸を訪問されました。このあと、上皇ご夫妻も三笠宮邸を訪