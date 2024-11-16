課題を抱えながらも首脳同士で会談を重ねていくことで一致しました。石破総理大臣「日中関係が発展して良かったと両国民が実感できるよう、具体的な成果を双方の努力で積み上げて参りたい」石破総理大臣はペルーで中国の習近平国家主席と会談しました。日本産水産物の禁輸措置の解除については具体的な進展はなかったものの、前回の合意事項を進めていくことを確認しました。また、中国軍の動きが活発化する尖閣諸島や台湾