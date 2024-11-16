X JAPANのYOSHIKIが16日、X（旧ツイッター）を更新。ロックバンド「THE LAST ROCKSTARS」からの脱退を発表したギタリストMIYAVIへ再びエールを送った。リーダーのYOSHIKIは12日に自身のXで、脱退したMIYAVIについてファンに「これからもよろしくお願いします。素晴らしい才能を持ったアーティストです」と呼びかけ、「今後また一緒に、やる機会は十分にあると思いす、、、、ね、MIYAVI!!!」と、将来の“復帰”や共演の可能性も示し