【モデルプレス＝2024/11/16】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2024」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った14人を1人ずつ紹介する連載を開始。第5回は、西日本代表“豊田英歩（とよだ・えぼ）”さんのインタビューを届ける。【写真】2024年度の“日本一のイケメン中学生”ファイナリストたち◆豊田英歩（とよだ・えぼ）さんプロフィール出身：大阪府学年：1年生誕生日：6月30日MBTI：不明