【モデルプレス＝2024/11/16】フリーアナウンサーの神田愛花が、16日放送のフジテレビ系「最強LINEグループ旅」（毎週土曜あさ10時25分〜）に出演。夫でお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀との結婚で変化したことを明かした。【写真】神田愛花、ミニ丈ワンピで美脚披露◆神田愛花、結婚後に変化したことこの日はFANTASTICSの中島颯太も出演。旅をしている際のグルメは「東京とか大阪に無いようなやつにいきます。見たことの無いお