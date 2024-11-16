北海道・森町のJR函館線で貨物列車が脱線した事故で、国の運輸安全委員会による現地調査が始まりました。16日午前1時半ごろ、森町のJR函館線の下り線で貨物列車が脱線しました。列車は21両編成で、12両目以降の5両が脱線したり連結部分から分離したりしていました。ケガ人はいません。脱線の原因は分かっておらず、午後3時ごろから国の運輸安全委員会の事故調査官2人が現地入りし、事故原因を調べています。現場付近では上下線とも