三笠宮妃百合子さまの逝去から一夜が明け、天皇皇后両陛下や上皇ご夫妻などがお別れのあいさつをされました。16日午後3時半頃、両陛下は赤坂御用地の三笠宮邸を訪問されました。皇室の慣例で両陛下は葬儀に伴う一連の儀式に参列せず、弔問を終えて親族らに声をかけ宮邸を後にされました。続いて、上皇ご夫妻も到着されました。10月に転倒して骨折し手術を受けた美智子さまは、つえを手に、上皇さまが差し伸べられた手を取ってしっ