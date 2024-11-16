女性の地位向上などに取り組む奉仕団体、国際ソロプチミスト富山の認証50周年を祝う式典が、きょう富山市で行われました。20人の会員が女性の地位向上などに取り組む国際ソロプチミスト富山は、クラブとして認証されてから今年で50周年となりました。ソロプチミストは、ラテン語で姉妹という意味の「ソロ」と、最良という意味の「オプティマ」を合わせた造語で「女性にとって最良のもの」という意味です。式典では、能登半島地震で