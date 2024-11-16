１１月１６日の福島４Ｒ・障害３歳未勝利（芝２７７０メートル＝１４頭立て）で、アルマドラードに騎乗した坂口智康騎手＝美浦・尾形和幸厩舎＝は第１障害を越える際に落馬し、この日、ＪＲＡは頭部の負傷と発表した。同日の福島５Ｒのザレストノーウェアは土田真翔騎手に乗り替わりとなり、１７日に騎乗予定だった福島４Ｒのアルファインディは黒岩悠騎手へ変更（５７キロ→６０キロ）となった。坂口騎手は９月１４日の阪神