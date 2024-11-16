日置市の南九州西回り自動車道で16日昼すぎ乗用車の単独事故がありました。復旧作業のため市来ICから伊集院ICの間は午後4時すぎから上下線ともに通行止めとなっています。 県警高速道路交通警察隊によりますと、日置市東市来町の南九州西回り自動車道で市来ICから1.4キロ鹿児島市側に向かう下り線で、午後1時すぎ乗用車の単独事故が発生しました。けが人はいないということです。 復旧作業のため市来ICから伊集院ICの間は午後4時