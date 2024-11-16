会談する石破首相（右端）、バイデン米大統領（奥中央）、韓国の尹錫悦大統領（手前から2人目）＝15日、ペルー・リマ（共同）【リマ共同】石破茂首相、バイデン米大統領、韓国の尹錫悦大統領は15日（日本時間16日）の3カ国首脳会談後に発表した共同声明で、北朝鮮とロシアの軍事協力の深化を「特に悪質」と指弾した。ロシアについて、国連の事実上の最高意思決定機関である「安全保障理事会常任理事国」と言及して問題視。ウクラ