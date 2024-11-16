能登半島地震で倒壊した石川県輪島市の７階建てビルの解体方法について、上層階から段階的に崩す当初の計画ではなく、側面からの作業に変更したことが１５日、同市などへの取材で分かった。作業員の安全を考慮した対応で、市は国土交通省が実施する倒壊原因の調査に影響はないとしている。市や国交省によると、倒壊原因の調査のためには、地中の杭（くい）に影響が少ない解体方法が望ましいとして、上部から順に崩す方法が計画