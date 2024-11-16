大谷翔平が所属するドジャースの地元放送局「スポーツネットＬＡ」のリポーター、キアステン・ワトソンさんが１５日（日本時間１６日）に自身のインスタグラムを更新。１４日にロサンゼルスで行われたスポーツイラストレイテッド・スイムスーツ６０周年記念パーティーで、レッドカーペットに登場した写真を投稿した。ドジャースのリポーターを務める際はチームカラーの青系の服装が多いワトソンさんだが、この日は体にフィット