■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5259) ＢＢＤイニシ 東証グロース (3624) アクセルＭ 東証グロース (7719) 東京衡機 東証スタンダード (9522) ＲＪ 東証グロース (8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4324) 電通グループ 東証プライム (4974) タカラバイオ