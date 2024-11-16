《国会議員なんてどんな思想かは関係なく節操のない者でも務まることを米山氏が示してくれた》11月15日、弁護士でタレントの橋下徹氏が、自身のXで、立憲民主党の米山隆一衆院議員を“口撃”した。「そもそもの発端は、橋下氏が14日に投稿した《やっぱり維新国会議員には在職期間を決めて、一定期間後は地方議員に回すローテーションの仕組みが必要やと思う。維新国会議員は雇用の流動性を政策の柱に掲げてるんやから、まずは国