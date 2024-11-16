11月15日、元HiHi Jetsの郄橋優斗が自身の公式YouTubeで生配信を実施。STARTO ENTERTAINMENT社退所後の活動について詳細を発表した。配信では黒のスーツ姿で登場した郄橋。その郄橋の口から「YX factory株式会社」というスタートアップ企業を設立することが発表された。同時に、『Yokohama Vanilla』というスイーツの商品開発をしていくことも明かしたのだ。郄橋の想いのこもったプレゼンを多くのフ