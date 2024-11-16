現場となった体育施設の周辺を規制する治安当局者＝11日、中国広東省珠海市（共同）【広州共同】中国広東省珠海市の体育施設の敷地内で11日夜に男が車を暴走させ35人が死亡した事件で、拘束された男（62）は現場近くに住む建築資材などを扱う店の店主だと、16日付の香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストが報じた。警察は動機について、離婚後の財産分与の結果を巡る不満だと説明した。男の住所は体育施設から約1.5キ