韓国トレンドが楽しめるテーマパーク「自由が丘スイーツフォレスト」東急線・自由が丘駅から徒歩5分ほどの場所にある「自由が丘スイーツフォレスト」は、2003年のオープン以来、スイーツの街・自由が丘のランドマークとして人気のテーマパーク。2022年に、韓国カルチャーと融合した新たなスイーツエンタメパークとしてリニューアルし日本初出店を含む韓国の人気カフェやスイーツショップが集結しています。フードコートのように、